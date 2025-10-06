“A tavola con Vito Gamberale”: il pensiero dell’ingegnere dell’economia su Il Sole 24 Ore

Vito Gamberale, manager e ingegnere dell’economia di origini molisane, precisamente di Agnone, è stato recentemente protagonista di un articolo di Paolo Bricco su Il Sole 24 Ore, intitolato “A tavola con Vito Gamberale”, pubblicato domenica 5 ottobre.

L’articolo racconta il pensiero di Gamberale sull’Italia industriale e sull’economia pubblica, descrivendolo come “l’ultimo ingegnere dell’economia pubblica”. Secondo Gamberale, la manifattura rappresenta la dorsale dell’identità italiana, un settore strategico per la competitività e la coesione sociale del Paese.

Bricco evidenzia anche la visione di Gamberale sulla gestione dei grandi gruppi industriali, sulla necessità di infrastrutture solide e reti efficienti, e sull’importanza di conciliare efficienza economica e responsabilità sociale. L’intervista mostra un approccio pragmatico, attento alle conseguenze delle decisioni economiche sul tessuto produttivo italiano.

Il pezzo offre quindi uno spaccato diretto della sua riflessione su come guidare con equilibrio settori chiave per lo sviluppo del Paese, unendo concretezza manageriale e sensibilità civica, con un legame che parte dalle sue radici molisane.