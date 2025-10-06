Vertice del centrodestra molisano a Roma: strategie comuni per sanitÃ  e viabilitÃ 

Si Ã¨ tenuta questa questa mattina a Roma, lunedÃ¬ 6 ottobre, negli uffici del senatore Claudio Lotito, un incontro tra tutti i coordinatori regionali dei partiti molisani del centrodestra. Tre gli argomenti allâ€™ordine del giorno: tagliando di Giunta di metÃ mandato, piano operativo sanitario, e piano dei trasporti. Inoltre si Ã¨ parlato anche di un sostegno al pastificio "La Molisana" dopo i dazi annunciati da Trump

LA NOTA UFFICIALE

"Le segreterie regionali dei partiti del centrodestra molisano-Forza Italia, Fratelli dâ€™Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Popolari per lâ€™Italia e Il Molise che Vogliamo- si sono riunite oggi a Roma per un incontro di coordinamento politico, volto a definire strategie comuni sui principali temi che riguardano il futuro della Regione Molise. Al centro del confronto odierno sono emerse le proposte ed iniziative da adottare sul tema della sanitÃ , con il coinvolgimento dei Ministeri competenti ed Ã¨ stata affrontata la necessitÃ di sollecitare lâ€™intervento del Ministero dei Lavori Pubblici e trasporti per la soluzione sulle due direttrici stradali principali (Bifernina e Trignina). Lâ€™incontro Ã¨ servito anche ad attenzionare le criticitÃ legate al sistema agro-alimentare regionale, un comparto strategico per lâ€™economia molisana, oggi messo alla prova da dinamiche complesse e da sfide strutturali. Le forze del centrodestra condividono la necessitÃ di unâ€™azione politica unitaria, concreta e lungimirante, capace di tutelare e valorizzare le eccellenze del territorio. La coalizione si impegna, inoltre, a istituire un tavolo permanente con associazioni di categoria, enti locali, imprenditori e stakeholder dei vari comparti, al fine di rendere strutturale il dialogo tra istituzioni e territori". Lo dichiarano in una nota congiunta i coordinatori regionali in Molise di Forza Italia, Claudio Lotito, di Fdi, Filoteo Di Sandro, della Lega, Aldo Patriciello, di Noi Moderati, Fabio Cofelice, dell'Unione di Centro, dei Popolari per lâ€™Italia, Mario Mauro e de Il Molise che Vogliamo.