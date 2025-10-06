Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Calabria, Occhiuto (centrodestra) confermato presidente con il 61%. Tridico (campo largo) al 37%

Vittoria larga per il governatore uscente. Affluenza del 43,14%

AttualitÃ 
Condividi su:

Proiezione Opinio-Rai: FI primo partito in Calabria (19,3%), Pd secondo (14,1%)

Forza Italia primo partito in Calabria secondo la proiezione Opinio-Rai (copertura al 63%). FI si assesterebbe infatti al 19,3%; nel centrodestra. La seconda lista che raccoglie piÃ¹ voti Ã¨ 'Occhiuto presidente' al 12,5%; seguono FdI al 10,1%, Lega 8,9%, Noi moderati al 4,6%. Nel centrosinistra primo partito Ã¨ il Pd con il 14,1% dei voti.

 Seguono la lista 'Tridico presidente' (6,8%); il M5S (al 6,7%); Democratici progressisti (al 6%); Casa riformista-Italia viva (4%) e Alleanza Verdi sinistra (al 3,7%).

Condividi su:

Seguici su Facebook