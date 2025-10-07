Istat, famiglie molisane spendono in media 2.615 euro al mese

Nel 2024 la spesa media mensile per consumi di una famiglia molisana in valori correnti Ã¨ stata di 2.615 euro, circa cento euro in meno rispetto alla media nazionale che si Ã¨ attestata a 2.755 euro.

E' quanto emerge dal report dell'Istat 'Le spese per i consumi delle famiglie' pubblicato oggi.

Ad incidere di piÃ¹ sul totale dei costi con circa 854 euro, abitazione, acqua, elettricitÃ , gas e vari combustibili. Altri 565 euro sono serviti per acquisti di prodotti alimentari e bevande analcoliche, 558 euro per gli affitti figurativi. La spesa piÃ¹ bassa, 15,87 euro, Ã¨ stata quella per l'istruzione.

