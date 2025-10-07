Agnone, concorso per assistenti sociali: vincono Donatella Rondinara e Ilaria Catalano.

Agnone: pubblicata la graduatoria finale del concorso per Assistenti Sociali

È stata pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura a tempo indeterminato di due posti part-time (18 ore settimanali) con il profilo di “Assistente Sociale”, appartenente all’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, da assegnare all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ai sensi della Legge 178/2020.

Il concorso, molto atteso nel settore dei servizi sociali, ha visto la partecipazione di numerosi candidati, valutati attraverso una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Le vincitrici

Al termine delle prove, la commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria definitiva, dalla quale emergono come vincitrici:

Donatella Rondinara, con un punteggio complessivo di 61,4142/70 (28/30 alla prova scritta, 29/30 all’orale e 4,4142/10 nei titoli);

Ilaria Catalano, con un totale di 60,3469/70 (29,33/30 alla prova scritta, 29/30 all’orale e 2,0169/10 nei titoli).

Entrambe le candidate risultano vincitrici dei due posti disponibili e saranno presto assegnate all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, contribuendo al potenziamento dei servizi alla persona e delle politiche sociali locali.

Gli altri candidati idonei

Oltre alle vincitrici, la graduatoria include diversi candidati risultati idonei, che potranno essere presi in considerazione per eventuali future assunzioni. Tra questi figurano:

RX2SFF9YM6 – 58,9550/70

T5RVS3H61P – 57,2050/70

9ANVAB3S8S – 56,9728/70

PTN1PZGUNT – 56,5575/70

3ST6BN6GP8 – 55,6175/70

DZU1G68HXW – 54,5240/70

G3NPHEF2Q5 – 48,9995/70

A6UW1Q6FHU – 48,8012/70

XKTBWRYF4E – 48,6334/70

YK5XWQP6TM – 47,4909/70

Un rafforzamento dei servizi sociali sul territorio

Con la conclusione di questa procedura concorsuale, l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone potrà contare su nuove figure professionali qualificate, in grado di supportare i servizi alla cittadinanza e rispondere in maniera più efficace ai bisogni sociali del territorio.