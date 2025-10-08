Incidente sulla S.S. 85 Venafrana: quattro auto coinvolte, tre feriti e strada temporaneamente chiusa

Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti sulla S.S. 85 Venafrana, in prossimitÃ di un noto hotel (km 24+200), per un incidente stradale che ha coinvolto ben quattro autovetture â€” tre provenienti da una direzione e una dall'altra. A seguito dell'impatto, una persona Ã¨ rimasta incastrata all'interno del veicolo, rendendo necessario l'intervento del personale VF per le operazioni di estricazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118 per i soccorsi ai tre feriti complessivamente registrati. La strada Ã¨ rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle Forze dell'Ordine ed Ã¨ stata riaperta alle ore 21:00.



