Olympia Agnonese, cuore granata: il Boiano cade 3-2 agli ottavi di Coppa Molise

Una partita vibrante, al cardiopalma, quella vista oggi allo stadio Civitelle, dove l’Olympia Agnonese di mister Farrocco ha battuto il Boiano per 3-2, conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Molise.

Il match si apre con gli ospiti in avanti: al 20’ del primo tempo il Boiano passa in vantaggio, sorprendendo i padroni di casa. La reazione dell’Olympia però non tarda ad arrivare: al 44’, un missile di Misischia da fuori area trafigge il portiere avversario, fissando il pareggio prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con un brivido: l’Olympia conquista un calcio di rigore e Ibra non sbaglia, portando in vantaggio i granata. Ma la tensione resta altissima: il Boiano risponde prontamente con un rigore che ristabilisce la parità, facendo sobbalzare i tifosi sugli spalti.

Il momento decisivo arriva a 20 minuti dalla fine: ancora una volta, Misischia sale in cattedra. Con freddezza e tecnica, lascia partire un tiro velenoso in area che batte il portiere avversario, siglando il 3-2 che regala la vittoria all’Olympia.

Mister Farrocco, pensando già all’impegno di domenica con il Castel di Sangro, ha dato riposo ad alcuni titolari, ma chi è sceso in campo ha dimostrato grinta, determinazione e un attaccamento alla maglia granata che non lascia dubbi: questa squadra ha carattere.

Al triplice fischio, la gioia esplode tra i ragazzi e il pubblico presente: un successo sofferto, ma meritato, con un protagonista assoluto, Misischia, autore di due gol decisivi e di una prestazione da incorniciare.