Gaza, Saia: “Ok prima fase della pace, ora trattative a sostegno dei palestinesi”

“La firma della prima fase dell’accordo di pace USA tra Israele e Hamas ci fa ben sperare, l’augurio è quello di arrivare alla soluzione di due popoli e due Stati. È giusto che ora si apra un tavolo di trattative per dare dignità e diritti ai palestinesi, vittime di un atroce genocidio”. Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

“Esprimo il mio sostegno agli organizzatori del corteo per la Palestina libera, in programma a Termoli l’11 ottobre prossimo. Si tratta - ha commentato il primo cittadino – di un’iniziativa di sensibilizzazione che è pronta a scuotere le coscienze”.