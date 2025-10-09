Il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia illumina di verde la sede centrale per la Giornata mondiale PANS e PANDAS

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia illumina di verde la sede centrale

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sulle sindromi PANS e PANDAS, come già avvenuto negli anni precedenti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia sta illuminato di verde, in questa notte (tra il 9 e il 10 ottobre), la sede centrale del Comando.

L’iniziativa, simbolica ma di grande valore umano, vuole sensibilizzare la cittadinanza e contribuire alla diffusione della conoscenza di queste patologie, che colpiscono improvvisamente bambini e adolescenti, compromettendone la salute fisica e mentale.

Con questo gesto, i Vigili del Fuoco di Isernia desiderano “abbracciare idealmente” i bambini affetti da queste sindromi e le loro famiglie, unendosi al messaggio di speranza e di solidarietà che caratterizza questa ricorrenza internazionale.

Le sindromi PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus) derivano da una risposta autoimmune anomala che causa un’infiammazione cerebrale.

Questa può manifestarsi con sintomi neuropsichiatrici improvvisi — come ansia, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo e alterazioni del comportamento — che rendono complesso il percorso diagnostico e terapeutico.

Il verde, colore scelto per la campagna mondiale, rappresenta la speranza, la rinascita e la vicinanza alle famiglie che ogni giorno affrontano queste difficili sfide.

