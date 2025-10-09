Comunità di Poggio Sannita sconvolta e incredula per la tragedia di contrada Scalzavacca

POGGIO SANNITA (IS) – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, intorno alle ore 18, in contrada Scalzavacca, zona Coste del Forno, a ridosso della SP 73 del Verrino, localmente conosciuta come “Sprontasino”.

A perdere la vita è stato Lino Paoletti 26 anni, imprenditore agricolo molto conosciuto e stimato in paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava lavorando nei propri terreni a bordo di un trattore cingolato privo di cappotta, impegnato nella trinciatura di rami e sterpaglie in un uliveto di sua proprietà . Procedendo in marcia, non avrebbe visto un grosso ramo sporgente, contro il quale ha impattato violentemente e creando probabilmente un contraccolpo che si è rivelato purtroppo mortale.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente dai familiari, la madre e la sorella, che abitano poco distante dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

L’uomo era conosciuto da tutti come una persona sempre sorridente, buono, disponibile e instancabile lavoratore, sempre pronta ad aiutare gli altri. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità di Poggio Sannita, dove il dolore e l’incredulità sono palpabili.