A Castel Del Giudice il Premio Badolato a Lino Gentile per il suo impegno nella rinascita delle aree interne, contro lo spopolamento.

AttualitÃ 
Ãˆ stato conferito al sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile, il Premio Badolato dellâ€™UniversitÃ  delle Generazioni, come riconoscimento per il suo impegno concreto e lungimirante nelle politiche di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione delle aree interne.

La cerimonia si Ã¨ svolta presso la sala convegni di Castel Del Giudice, poco prima dellâ€™inizio del convegno dedicato proprio al futuro dei borghi. A consegnare il premio Ã¨ stato il dottor Domenico Lanciano, fondatore e presidente dellâ€™UniversitÃ  delle Generazioni, che ha evidenziato come Gentile rappresenti Â«un esempio virtuoso di amministratore capace di trasformare i problemi in opportunitÃ , mettendo al centro la comunitÃ  e lâ€™innovazione socialeÂ».

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha ricevuto un attestato di merito e una tinozza in rame, opera dellâ€™artista agnonese Filippo Catolino, maestro del rame, simbolo della tradizione artigianale locale.

Visibilmente emozionato, Lino Gentile ha ringraziato per il riconoscimento, sottolineando che Â«la sfida dello spopolamento si vince con la collaborazione tra i territori, il coraggio delle idee e la fiducia nelle potenzialitÃ  delle nostre comunitÃ Â».

Lâ€™iniziativa ha voluto mettere in risalto lâ€™esperienza di Castel del Giudice, divenuto negli ultimi anni un modello nazionale di rigenerazione dei piccoli centri e di rilancio sostenibile dellâ€™entroterra appenninico.

