L’Alzheimer Fest fa tappa a Isernia: una città che abbraccia la solidarietà e l’inclusione

Isernia, Villa comunale – L’Alzheimer Fest, il tour nazionale che unisce musica, arte, testimonianze e sensibilizzazione sui temi delle demenze e dell’Alzheimer, ha fatto tappa a Isernia, trasformando la Villa comunale in un luogo di incontro, ascolto e condivisione.

L’iniziativa, nata per abbattere pregiudizi e solitudini, ha portato in città un messaggio di speranza e partecipazione, coinvolgendo operatori sanitari, famiglie, associazioni e cittadini in una giornata ricca di emozioni e consapevolezza.

Il sindaco Piero Castrataro ha voluto sottolineare l’importanza di ospitare un evento così significativo:

“L’Alzheimer Fest è molto più di una manifestazione: è un modo per ricordarci che la fragilità non deve mai essere esclusione, ma occasione di incontro e di umanità. Isernia oggi ha dimostrato di essere una città che sa ascoltare e accogliere.”

Il primo cittadino ha ringraziato con calore le associazioni del territorio e l’Associazione Alzheimer Fest per aver scelto Isernia come una delle tappe del tour nazionale:

“È un riconoscimento che ci onora e ci incoraggia a proseguire con impegno nella costruzione di una comunità sempre più attenta, solidale e inclusiva.”

La giornata si è conclusa tra musica, testimonianze e momenti di festa, lasciando un segno profondo nella città e in tutti coloro che vi hanno partecipato.

