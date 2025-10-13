Molise, lâ€™istruzione migliora ma persistono disuguaglianze e fughe di studenti

Campobasso, 13 ottobre 2025
Ãˆ quanto emerge dagli ultimi indicatori congiunturali elaborati dallâ€™Ufficio Statistica della Camera di Commercio del Molise sulla base dei dati del Centro Studi Tagliacarne, aggiornati a marzo 2025 e disponibili su DataView, il nuovo servizio di informazione economica attraverso cui lâ€™ente camerale offre ogni mese dati statistici aggiornati fino al livello provinciale in formato infografica, rendendo piÃ¹ immediata la consultazione dei principali indicatori economici e sociali.
UniversitÃ : Molise tra le regioni con piÃ¹ immatricolati
I dati piÃ¹ recenti sullâ€™istruzione in Molise mostrano un quadro complessivamente positivo rispetto alla media nazionale. La quota di 19enni che si immatricolano allâ€™universitÃ raggiunge infatti il 64%, posizionando la regione al 5Â° posto in Italia. In crescita anche la presenza di studenti iscritti alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), che rappresentano il 31,6% del totale: il quarto valore piÃ¹ alto a livello nazionale.
Formazione in crescita, ma molti studenti guardano altrove
Non mancano tuttavia le criticitÃ . Quasi sei studenti su dieci (59,7%) scelgono di iscriversi in atenei fuori regione, segno di un capitale umano che tende a formarsi altrove, con il rischio di un successivo allontanamento dal territorio. Anche la quota di iscritti alle scuole paritarie resta molto contenuta (0,8%, 19Â° posto nazionale), mentre gli studenti che frequentano istituti tecnici si attestano al 29,8%, un valore inferiore alla media italiana.
Livelli di istruzione in miglioramento
Sul fronte dellâ€™istruzione di base, il Molise presenta una percentuale del 21,3% di popolazione tra 25 e 49 anni con al piÃ¹ la licenza media, un dato migliore rispetto alla media nazionale e che segnala un progressivo innalzamento del livello di istruzione negli ultimi anni.
Tutte le infografiche relative al Molise â€“ compresa quella dedicata al sistema dellâ€™istruzione â€“ sono consultabili sul sito camerale, nella sezione DataView:
https://www.molise.camcom.gov.it/informazione-economica-e-sviluppo-del-territorio/dataview