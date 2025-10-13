Agnone, Festa dei Settantenni â€“ Classe 1955. Iscrivetevi

Cari amici, Ã¨ arrivato il momento di festeggiare insieme un traguardo importante: i nostri 70 anni di vita!
Per celebrare questo speciale anniversario, Ã¨ stata organizzata una serata conviviale con cena, musica e tanta allegria.
Unâ€™occasione per ritrovarsi, ricordare i bei tempi passati e brindare al futuro con lo stesso entusiasmo di sempre.
Tutti i nati nel 1955 (e non solo!) sono invitati a partecipare e iscriversi per condividere questa serata indimenticabile!
1955 â€“ 2025
70 ANNI DI VITA
Da un secolo allâ€™altro
Per festeggiare i nostri 70 anni
Ã¨ stata organizzata una serata
presso il Ristorante Serafini
in via Aquilonia ad Agnone
Sab 18 Ottobre 19,30
La cena sarÃ a base di pesce con un costo di â‚¬ 65 piÃ¹ bevande, naturalmente ci sarÃ a disposizione per chi lo preferisce un menÃ¹ a base di carne da confermare al momento dellâ€™iscrizione.
Ci sarÃ un intrattenimento musicale.
Alle ore 18,00 ci sarÃ la S. Messa celebrata da Don Onofrio Di Lazzaro presso la Chiesa Maria SS.ma di Costantinopoli.
Lâ€™iscrizione si puÃ² effettuare presso:
Ing. Mastronardi Gaetano â€“ tel. 339.8114741
Balbi Vincenzo â€“ tel. 3791725859
Marinelli Domenico â€“ tel. 328.8212980
Orlando Antonio â€“ tel. 389.8523733
Porfilio Vincenzo â€“ tel. 3386434269
Vi aspettiamo per passare una bella serata insieme,
IL COMITATO