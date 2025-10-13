Convegno Agnone “La Campana del Giubileo 2025: Voce di Speranza e di Pace”

Organizzato dal ROTARY CLUB di Agnone e patrocinato dalla Santa Sede, l'evento si terrà il 17 Ottobre 2025 alle ore 10,30 presso il Museo Storico della Campana Marinelli, con il Presidente Armando Marinelli e il Segretario Barbara De Paola che spiegheranno il ruolo della campana nel Rotary.

Il convegno vedrà la partecipazione di tre prestigiose Università e dei loro illustri docenti: Prof.ssa Annamaria Rufino, sociologa Unicampania le cui numerose pubblicazioni sono state tradotte e studiate in numerosi paesi esteri; Prof. Roberto Cipriani sociologo Uniroma 3 che ha introdotto la teoria della Religione diffusa", Prof. José Luis Alonso Ponga della Univelladolid autore del famoso testo "Vox Dei Vox Populi Le campane di San Pietro in Vaticano", riuniti per parlare del "Valore sociale del suono delle campane storia di una comunità secolare".

Quasi al termine dell'Anno Giubilare, si ricorderà il percorso svolto dalla Fonderia Marinelli con il Vaticano, presentando il libro di Gabriella Marinelli "La Campana del Giubileo 2025 Voce di Speranza e di Pace", un diario emozionale che ripercorre gli eventi più significativi, svelando la destinazione finale della Campana del Giubileo, oggi più che mai simbolo di pace, quella pace disarmata e disarmante voluta da Papa Francesco e Papa Leone che si sta raggiungendo in Medioriente.

Il convegno si concluderà con la replica del concerto di campane del Maestro Giulio Costanzo, eseguito in Piazza San Pietro per annunziare l'apertura della Porta Santa il 24.12.2024.