Panettieri abruzzesi intossicati dal monossido, migliorano dopo la terapia iperbarica in Molise

Stazionarie le condizioni della coppia, marito e moglie di 49 e 46 anni, ricoverati presso il reparto di Riabilitazione dell'Ospedale di ComunitÃ di Larino. Entrambi, questa mattina, sono stati sottoposti alla seconda seduta di ossigenoterapia iperbarica dopo essere giunti, ieri, in Molise, dal P.O. Mazzini di Teramo con una intossicazione da monossido di carbonio. I coniugi, titolari di un forno a Castelnuovo Vomano, hanno accusato un improvviso malessere mentre si trovavano all'interno dell'attivitÃ . La donna si sarebbe sentita male per prima, poco dopo ha iniziato ad avvertire gli stessi disturbi anche il marito.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno stabilizzato prima e trasportato dopo la coppia al nosocomio, fino al trasferimento al Centro Iperbarico di Larino: il 49 enne in elisoccorso, la donna con ambulanza. "Non Ã¨ escluso â€“ ha commentato il Direttore del Centro Iperbarico, la dott.ssa Adele Molinaro - che i due pazienti, domani, possano essere dimessi.

Le loro condizioni sono migliorate e stazionarie" "Ancora una volta â€“ ha aggiunto il Direttore Generale dell'ASReM, Giovanni Di Santo - il Centro Iperbarico di Larino si conferma punto di riferimento interregionale, coprendo centinaia di chilometri. Un servizio eccellente, che intendiamo potenziare"