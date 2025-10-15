Comune di Agnone: liquidata al Segretario Generale la retribuzione di risultato 2024 per â‚¬ 8.036,39



Con la Determinazione n. 645 del 15 ottobre 2025, il Comune di Agnone ha disposto la liquidazione della retribuzione di risultato per lâ€™anno 2024 in favore del Segretario Generale, Dott.ssa Maria Teresa Miraldi, per un importo complessivo di â‚¬ 8.036,39.

Il provvedimento, firmato dalla Responsabile dellâ€™Area Finanziaria, Dott.ssa Lina Orlando, segue la valutazione positiva del Sindaco, che ha accertato il pieno conseguimento degli obiettivi assegnati nellâ€™ambito del Piano Integrato di AttivitÃ e Organizzazione 2024-2026.

Lâ€™importo riconosciuto rappresenta la retribuzione di risultato prevista dal Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 luglio 2024, correlata alla performance e alle funzioni svolte.

La spesa, per un totale di â‚¬ 8.036,39 oltre oneri a carico dellâ€™Ente, Ã¨ stata imputata ai capitoli 1021, 1071 e 1261 del bilancio di previsione 2025. Il provvedimento ha ottenuto parere favorevole di regolaritÃ tecnica e contabile e la relativa attestazione di copertura finanziaria, divenendo cosÃ¬ esecutivo ai sensi dellâ€™art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La determinazione sarÃ pubblicata per 15 giorni consecutivi allâ€™Albo Pretorio comunale a partire dal 15 ottobre 2025, nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. 33/2013.