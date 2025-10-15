Molise, il presidente Roberti conferma il rimpasto di giunta: 'Necessario un passaggio di testimone'".

CAMPOBASSO, 15 OTT - Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, lavora ad un rimpasto di giunta. Lo ha confermato oggi in una intervista a Telemolise. Le voci e le ipotesi che si sono ricorse nelle ultime settimane, dunque, hanno trovato conferme nelle parole del governatore.

"E' necessario fare nuovi innesti - ha detto - ma soprattutto un passaggio di testimone che darÃ ulteriore slancio all'azione politica. Non si tratta di promozioni o bocciature - ha aggiunto - abbiamo un programma politico che abbiamo messo in campo, c'Ã¨ una buona sinergia tra tutti i consiglieri, quando sarÃ il momento opportuno si deciderÃ con i partiti cosa fare". (ANSA).