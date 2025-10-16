Il maltempo bussa alle porte: piogge e freddo tornano sullâ€™Italia

Dopo la lunga stasi anticiclonica, la situazione meteo sta cambiando: le ultime ore hanno visto un peggioramento al Sud con piogge e temporali causati da un vortice ciclonico. Tuttavia, la svolta piÃ¹ significativa, che metterÃ fine alla stabilitÃ anche al Nord, Ã¨ prevista per la prossima settimana. L'arrivo di due fronti atlantici porterÃ una decisa inversione di tendenza, con il Settentrione in balÃ¬a di condizioni decisamente piÃ¹ perturbate. Sembra essere confermata quindi la tendenza per un ritorno di pioggia e neve.

LA TENDENZA DA LUNEDI' 20: PIOGGE ANCHE INTENSE AL CENTRO-NORD Il cambiamento decisivo della prossima settimana sarÃ verosimilmente innescato dall'arrivo di due significative perturbazioni atlantiche pronte a scalfire l'alta pressione.

Il primo fronte di maltempo potrebbe manifestarsi tra MartedÃ¬ 21 e MercoledÃ¬ 22 Ottobre, provocando piogge diffuse e rovesci, piÃ¹ probabili su Nord e Centro. Questi fenomeni potrebbero risultare anche intensi. Dopo una potenziale breve pausa, un secondo impulso colpirebbe di nuovo il Nord e parte del Centro nel successivo weekend, con un passaggio che si preannuncia piÃ¹ esteso e associato a un generale calo delle temperature. Al Sud andrÃ meglio, ad eccezione di locali rovesci sulla Sicilia a inizio settimana. Accumulo pluviometrico prossima settimana LA NEVE TORNERA' A IMBIANCARE LE MONTAGNE La neve dovrebbe fare il suo ritorno sulle Alpi, generalmente oltre i 2000 metri.

Tuttavia, non sono da escludere fiocchi a quote leggermente piÃ¹ basse, intorno ai 1700-1900 metri, specialmente nelle aree piÃ¹ fredde e durante i rovesci piÃ¹ intensi. Questo sarebbe un beneficio importante per l'accumulo idrico montano.