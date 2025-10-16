Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti. La Fiom-CGIL: “In Italia fabbriche ferme e zero piani industriali”

Stellantis ha annunciato un maxi piano di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Il gruppo automobilistico, nato dalla fusione tra FCA e PSA, punta a rafforzare la produzione americana con nuovi modelli, un inedito motore a combustione e oltre 5.000 assunzioni nei principali stabilimenti di Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. L’obiettivo dichiarato è incrementare del 50% la produzione di veicoli finiti sul suolo statunitense.

L’annuncio, accolto con entusiasmo dal mercato americano, ha però scatenato reazioni durissime in Italia. La Fiom-CGIL denuncia una distanza ormai abissale tra la strategia industriale del gruppo oltreoceano e la situazione dei siti produttivi italiani.

“Mentre Stellantis investe miliardi negli Stati Uniti, in Italia si continua con la cassa integrazione e non c’è traccia di un vero piano industriale”, ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale della Fiom-CGIL.

Secondo il sindacato, negli ultimi anni in Italia si è assistito a un costante calo della produzione e dell’occupazione: circa 10.000 posti di lavoro persi in quattro anni e stabilimenti in sofferenza, da Mirafiori a Melfi, da Pomigliano a Termoli. Le fabbriche, denuncia la Fiom, lavorano a ritmi ridotti e senza prospettive chiare di rilancio.

“Non chiediamo favori — prosegue De Palma — ma un piano industriale che garantisca il futuro dell’automotive in Italia. Stellantis non può continuare a crescere all’estero abbandonando i lavoratori italiani.”

La Fiom-CGIL ha chiesto al governo di convocare urgentemente un tavolo con l’azienda per discutere il futuro degli stabilimenti italiani e salvaguardare la produzione mass market, oggi a rischio.

Il contrasto tra la strategia espansiva negli Stati Uniti e la crisi industriale in Italia riaccende così il dibattito sul ruolo del gruppo nel sistema produttivo nazionale. Mentre oltreoceano Stellantis annuncia nuovi modelli e assunzioni, nel Paese che ha dato i natali alla Fiat i motori restano spesso fermi — e con loro, le speranze di migliaia di lavoratori.