Liceo Marconi di Pescara, chiarimenti dellâ€™ing. Scorrano: Â«Nessuna fuga di gas o ammoniaca, in corso verifiche ARPAÂ»

Questa mattina al Liceo Marconi di Pescara Ã¨ scattato lâ€™allarme dopo che un odore insolito ha provocato fastidi alle alte vie respiratorie in alcuni alunni presenti allâ€™interno dellâ€™aula 18. Subito lâ€™intero istituto Ã¨ stato evacuato, e i Vigili del Fuoco hanno effettuato i controlli, rilevando una sostanza non ancora identificata in tre aule della scuola.

In via precauzionale, il sindaco di Pescara ha disposto la chiusura della scuola per lâ€™intera giornata, per permettere di completare tutte le verifiche necessarie. A fare chiarezza sulla vicenda Ã¨ intervenuto il dirigente della Provincia, ing. Marco Scorrano, che ha precisato come non ci sia stata alcuna fuga di gas: lâ€™edificio non dispone di una centrale termica a metano e non sono presenti laboratori chimici, escludendo cosÃ¬ la presenza di ammoniaca o altre sostanze chimiche, come inizialmente era trapelato.

Lâ€™ARPA Abruzzo sta attualmente prelevando campioni dâ€™aria per identificare con precisione la sostanza che ha provocato i disturbi. Lâ€™edificio, di recente costruzione, Ã¨ dotato di impianti di estrazione in ogni aula, e gran parte della sostanza Ã¨ stata espulsa entro quindici minuti. GiÃ allâ€™arrivo dei Vigili del Fuoco, la concentrazione era inferiore alla soglia di allarme degli strumenti. Proseguono le analisi per chiarire lâ€™origine dellâ€™episodio e garantire la riapertura della scuola in totale sicurezza.