Â Fiori e messaggi di cordoglio fuori le Caserme dei Carabinieri per la morte dei tre Carabinieri a Castel Dâ€™Azzano

Fiori e bigliettini fuori la Caserma dei Carabinieri in segno di rispetto per il decesso dei tre militari a Castel Dâ€™Azzano. La solidarietÃ  non ha confine e i cittadini, tanti, hanno voluto omaggiare anche nella provincia di Isernia le Stazioni dellâ€™Arma dei Carabinieri per la scomparsa del Luogotenente Marco Pifferi di 56 anni, del Brigadiere Capo Valerio DaprÃ  di 56 e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello di anni 36, deceduti a causa dellâ€™esplosione di un casolare nel Comune di Castel Dâ€™Azzano, durante le operazioni di sgombero.

Una tragedia che ha scosso lâ€™Italia intera e anche i cittadini della provincia di Isernia che hanno voluto testimoniare lâ€™affetto e la stima per lâ€™Arma con un omaggio floreale e bigliettini di cordoglio e vicinanza deposti allâ€™ingresso delle caserme, anche in segno di gratitudine. 

 

                             

 

 

                            

 

                                                  

