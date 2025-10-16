Lectio Magistralis del Prefetto Vittorio Rizzi all’UniMol: ‘Human + Machine, tra minacce e opportunità’”

Lectio Magistralis del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, il Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema “Human + Machine: minacce e opportunità”.

All’incontro hanno partecipato con vivo interesse oltre seicento persone, tra autorità civili e militari, allievi della Polizia di Stato e della Scuola Carabinieri, studenti e dottorandi dell’Ateneo, anche collegati da remoto dalla sede dell’UniMol di Pesche.

Nel corso dell’intervento sono stati, tra l’altro, illustrati il ruolo e le funzioni dell’intelligence nell’assetto istituzionale e nell’attuale contesto evolutivo, caratterizzato dal rapido mutamento sociale e tecnologico, anche in relazione alla capacità di reazione dell’apparato di sicurezza nel fronteggiare le insidie del mondo dell’informazione e dello spazio cibernetico.

Nella consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità messe a disposizione dalla tecnologia, il Direttore Generale del D.I.S. ha voluto ribadire la centralità e l’imprescindibilità dell’intelligenza umana e di una coscienza morale nella guida dei processi decisionali.

La lezione, che ha inaugurato la fase attuativa del protocollo di intesa sottoscritto dalla Prefettura di Campobasso, dall’Università degli studi del Molise e dalle Scuole della polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per mettere a fattor comune le capacità didattiche dei tre poli formativi, ha costituito un’occasione unica per il territorio di interloquire con la massima Autorità preposta alla tutela della Repubblica.

Campobasso, 16 ottobre 2025