Bojano, ritrovato l’80enne scomparso: ore di apprensione per Salvatore Nardella

BOJANO. Sono state ore di apprensione per Salvatore Nardella, l’80enne di Bojano di cui si sono perse le tracce. L’uomo, stando a quanto si è appreso, era uscito di casa per una passeggiata con il suo cane, ma non è rientrato.

I familiari, preoccupati, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Attivato così il piano per le ricerche predisposto per la Prefettura ma è stato ritrovato verso le 18 e 50 di giovedì 16 ottobre l.

Il lieto fine è arrivato dopo un’intensa attività di ricerca che ha coinvolto Vigili del fuoco, Carabinieri, personale tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – anche con un’unità cinofila da ricerca molecolare – e numerosi volontari. Le operazioni si sono protratte anche con il sopraggiungere del buio e nonostante le condizioni meteo avverse, a causa del rischio di evoluzione sanitaria.

Decisivo anche l’aiuto dei cittadini, che hanno risposto con grande prontezza all’appello lanciato sui social dalla famiglia.

«Chiunque lo veda, chiami immediatamente Francesco al numero 345 4528079», era il messaggio diffuso nel pomeriggio sul gruppo Facebook Bojano-Bovianum, che in poco tempo aveva raggiunto centinaia di condivisioni.

L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute in località Sant’Antonio Abate, a Bojano, e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Grande sollievo tra familiari e concittadini, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione e mobilitazione collettiva.