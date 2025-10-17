Agnone, lutto cittadino per i tre militari dell’Arma tragicamente scomparsi a Castel d’Azzano

Si comunica che – con delibera di giunta comunale n. 216/2025 – il Comune di Agnone ha proclamato il lutto cittadino per oggi, 17 ottobre 2025, in ricordo della tragica scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. I tre militari dell’Arma sono deceduti nell’esplosione avvenuta lo scorso 14 ottobre a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, mentre stavano svolgendo un’operazione in un casolare oggetto di sgombero e perquisizione. Nella giornata odierna di svolgimento dei funerali di Stato, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta in segno di vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le Forze dell’Ordine. Si invitano i cittadini a osservare un momento di raccoglimento.