Neuromed: Aperte fino al 29 novembre le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “PSICOMED

Aperte fino al 29 novembre le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “PSICOMED”

Presso il Polo didattico dell’I.R.C.C.S. Neuromed, un’opportunità per giovani medici e psicologi

Le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica PSICOMED, attiva presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, resteranno aperte fino al 29 novembre. Un’occasione per giovani medici e psicologi che desiderano intraprendere un percorso formativo unico nel suo genere, capace di unire il sapere psicoanalitico con le più recenti conoscenze nel campo delle neuroscienze.

Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, PSICOMED è l’unica scuola di specializzazione in psicoterapia presente in Molise. Propone un percorso quadriennale volto a formare professionisti capaci di muoversi con competenza nei contesti neurologici e psichiatrici, con particolare attenzione ai disturbi mentali che possono insorgere nel corso di malattie come il Parkinson, l’Alzheimer o la sclerosi multipla.

“Con questa scuola – dice il professor Diego Centonze, direttore di PSICOMED e responsabile dell’Unità di Neurologia del Neuromed – vogliamo superare quella separazione netta che ha spesso diviso psicoanalisi e neuroscienze. Oggi sappiamo che la mente e il cervello sono due aspetti di una stessa realtà, e comprenderne i legami significa migliorare le nostre possibilità di cura”.

L’approccio di PSICOMED si fonda sulla psicoanalisi lacaniana, una prospettiva che negli ultimi anni ha mostrato una straordinaria capacità di dialogo con la scienza, mantenendo vivo il suo nucleo umanistico. “La formazione che offriamo – aggiunge Centonze – permette ai futuri psicoterapeuti di sviluppare una visione integrata, capace di accogliere la complessità dei fenomeni psichici e di collocarli all’interno delle conoscenze scientifiche più avanzate”.

Le lezioni, articolate su quattro anni di corso, si svolgono presso il Polo Didattico del Neuromed, in via dell’Elettronica, Pozzilli, e comprendono attività teoriche, seminari e tirocini in strutture convenzionate.



Per iscrizioni alla Scuola di Specializzazione PSICOMED o per chiedere maggiori informazioni:

Segreteria didattica: psicomed@neuromed.it

Sito web: https://education.neuromed.it/psicomed/