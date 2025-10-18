Giornalisti molisani, Assostampa e Ordine uniti nella condanna dellâ€™attentato a Sigfrido Ranucci

I giornalisti della Tgr Molise, dopo l'attentato al collega Sigfrido Ranucci, si sono riuniti in assemblea straordinaria, presenti Antonio Ruggieri, consigliere di Assostampa Molise e Antonella Iammarino, consigliera dell'Ordine dei giornalisti del Molise. L'Assemblea dei giornalisti della Tgr Molise, insieme ad Assostampa Molise e all'Ordine regionale dei giornalisti, esprime la piÃ¹ ferma condanna per il grave atto subito da Ranucci.

La libertÃ di espressione e il pluralismo dell'informazione sono pilastri irrinunciabili del nostro Paese. L'attentato a Ranucci - come ogni forma di intimidazione o delegittimazione nei confronti dei giornalisti - rappresenta un attacco alla libertÃ di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati non tollerabile in uno Stato democratico. L'Assemblea chiede che venga fatta luce in tempi rapidi sulla matrice e gli autori di questo gesto vile, esprime vicinanza a Ranucci e alla sua famiglia, aderisce idealmente al presidio di oggi davanti alla redazione di Report, auspica che il clima di crescente delegittimazione del lavoro giornalistico lasci spazio al rispetto necessario all'esercizio di una funzione fondamentale per la tenuta del sistema democratico.

Da parte nostra ci sarÃ massima e costante vigilanza affinchÃ© il diritto a informare e a essere informati sia garantito a tutti e sempre.

Campobasso, 17 ottobre 2025