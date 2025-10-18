Capracotta, Prato Gentile diventa Centro Federale FISI: “Un traguardo storico per il Molise e per tutto l’Appennino”

Capracotta (IS) – Giornata storica per lo sport molisano e per l’intera comunità di Capracotta. Il Consiglio Federale della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), riunitosi oggi a Milano, ha deliberato il riconoscimento ufficiale di Prato Gentile come Centro Federale per lo Sci di Fondo.

A dare l’annuncio è stato il sindaco Candido Paglione, con grande soddisfazione:

“È un traguardo storico per Capracotta, per il Molise sportivo e per lo sci di fondo dell’Appennino centro-meridionale. Questo riconoscimento premia gli sforzi enormi compiuti per adeguare le infrastrutture e migliorare l’offerta sciistica a Prato Gentile. È la dimostrazione che il lavoro, la visione e la passione possono portare risultati di rilievo nazionale.”

Il nuovo status di Centro Federale FISI colloca Prato Gentile tra le località di riferimento per la preparazione atletica, la formazione e le competizioni dello sci di fondo in Italia. Un risultato che arriva dopo anni di investimenti e progettualità, sostenuti dal Comune e da numerosi enti locali.

Paglione ha poi aggiunto:

“Adesso ci attende un compito ancora più importante: valorizzare e capitalizzare questo risultato, a beneficio dell’economia locale, del turismo, dello sport e della nostra intera comunità.”

Nei prossimi giorni è prevista anche la visita ufficiale del presidente FISI, Flavio Roda, che sarà a Capracotta per visionare le opere già realizzate e quelle in fase di completamento a Prato Gentile.