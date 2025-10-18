Assunti gli ultimi 16 OSS: si conclude con successo la battaglia del Comitato “Traditi” – Coordinamento regionale stabilizzazione O.S.S.

Isernia, 17 ottobre 2025 – Dopo una lunga e determinata battaglia, il Comitato “Traditi” – Coordinamento regionale stabilizzazione O.S.S. annuncia con grande soddisfazione la positiva conclusione della vertenza a favore degli operatori socio-sanitari (OSS) che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid.

A seguito dell’incontro di giovedì 16 ottobre presso la sede dell’ASReM con il direttore generale dott. Di Santo e la dott.ssa Paolozzi, è stata ufficializzata la prossima assunzione degli ultimi 16 OSS, che entro poche settimane vedranno finalmente riconosciuto il proprio impegno e sacrificio.

“È la fine di un lungo percorso – dichiara Emilio Izzo, portavoce del Comitato – che ci ha visti lottare per la giustizia e per il rispetto dei diritti di chi ha lavorato in prima linea. Solo grazie alla nostra tenacia e alla disponibilità dell’attuale direzione generale siamo riusciti a chiudere questa vicenda nel migliore dei modi.”

La soddisfazione si estende anche agli infermieri che, unendosi al gruppo di lotta, vedranno presto concretizzarsi la loro assunzione. Il Comitato esprime inoltre apprezzamento per l’impegno dell’ASReM, che nell’ultimo anno ha espletato oltre 600 procedure concorsuali, pur restando aperte alcune difficoltà legate alla carenza di personale medico.

Un ulteriore importante risultato riguarda i cittadini affetti da celiachia, con l’introduzione in Molise del buono digitale per celiaci, misura attesa da tempo e finalmente attivata.

“Questo risultato – aggiunge Izzo – rappresenta un segnale concreto di attenzione e modernità, che migliorerà la vita quotidiana di molte persone. Anche in questo caso va riconosciuto l’impegno e la serietà del dott. Di Santo.”

Con il raggiungimento di questi obiettivi, il Comitato “Traditi” – Coordinamento regionale stabilizzazione O.S.S. annuncia ufficialmente la propria chiusura, ritenendo conclusa la missione per la quale era nato.

Il portavoce Emilio Izzo ringrazia quanti hanno sostenuto la causa e rivolge un messaggio ai nuovi assunti:

“Siate lavoratori fieri e motivati al servizio dei malati, non soggetti annoiati o egoisti. La vostra dedizione sarà la vera vittoria di questa lunga battaglia.”

Per informazioni:

Emilio Izzo – Portavoce Comitato “Traditi”

Coordinamento regionale stabilizzazione O.S.S.

? Isernia, 17 ottobre 2025