Isernia, scontro tra due auto a Castelromano: tre feriti lievi

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti nella frazione Castelromano, nei pressi del centro medico Igea, per un incidente che ha coinvolto due autovetture.





Per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia, una delle vetture ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e urtando l’altro veicolo in transito. Tre persone sono rimaste ferite lievemente, una di queste è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia per accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a separare le vetture, metterle in sicurezza e pulire la carreggiata. Presenti sul posto anche due ambulanze del 118, i Carabinieri e la Polizia, per i rilievi e per regolare il traffico.