Il “Mario Pagano” protagonista su RaiPlay: dal 23 ottobre la nuova edizione de “Il Collegio”

Campobasso entra nel mondo de “Il Collegio”: il celebre docu-reality Rai approda per la prima volta in Molise. Le riprese si sono svolte lo scorso luglio all’interno del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, prestigioso istituto del capoluogo, tuttora scuola attiva, che per alcune settimane ha ospitato troupe, docenti e collegiali, trasformandosi in un vero set televisivo.



L’attesa è finita: la nona edizione del programma sarà disponibile dal 23 ottobre in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. A differenza degli anni passati, la serie non andrà in onda su Rai 2, ma solo online, segnando così un cambio di rotta per il format. L’annuncio ufficiale è arrivato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, dove Paolo Bosisio, storico preside del Collegio, ha svelato la data con un video registrato proprio dalla presidenza del “Mario Pagano”. “Parlando di cose importanti: la nuova stagione de #IlCollegio sta per arrivare. Dal 23 ottobre in esclusiva su #RaiPlay!”, recita la didascalia del post.

L’edizione 2025 è ambientata nel 1990, un anno simbolo di trasformazioni sociali e scolastiche, ricreato nei minimi dettagli tra scenografie, costumi e atmosfere d’epoca. In questi giorni, stanno comparendo sulla stessa pagina i volti dei nuovi collegiali che saranno protagonisti delle puntate girate a Campobasso. Per il capoluogo molisano si tratta di una straordinaria occasione di visibilità nazionale: il Convitto “Mario Pagano”, con la sua storia e la sua architettura imponente, diventa il cuore della nuova stagione del collegio più famoso d’Italia, portando il nome di Campobasso sulle piattaforme Rai.