Castiglione Messer Marino, tanta curiosità per la lezione di tiro con l’arco della ASD Polisportiva Pegasus di Trivento

Questo pomeriggio presso il Palasport comunale di Castiglione Messer Marino, la ASD Polisportiva Pegasus di Trivento ha organizzato una prova gratuita di tiro con l’arco aperta a tutti. Bambini dagli 8 anni, ragazzi e adulti hanno potuto cimentarsi nel tiro con l’arco, guidati dall’esperienza e dalla professionalità del tecnico Pierluigi Fierro.

Fondata nel 1985, la società triventina è stata la prima associazione della zona a promuovere il tiro con l’arco e, dal 2021, propone anche pesistica e pallavolo. Un nuovo passo nel lungo percorso che la contraddistingue, rinnovando l’impegno a diffondere la passione per questa disciplina tra più generazioni.

Dopo la prova dimostrativa, i partecipanti potranno seguire un ciclo di 10 lezioni a pagamento per approfondire tecnica e acquisire padronanza. La Pegasus rivolge un sentito ringraziamento a Federico Sciarlitti, che si è reso immediatamente disponibile per l’utilizzo del Palasport.