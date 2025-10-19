I settantenni agnonesi si ritrovano per un giorno di ricordi e sorrisi

I 70enni di oggi: una generazione che non smette di vivere con entusiasmo

Il 18 ottobre i settantenni agnonesi si sono ritrovati per festeggiare insieme un traguardo importante della vita. Alle ore 18 hanno partecipato alla Santa Messa officiata da don Onofrio, un momento di raccoglimento e gratitudine per il cammino percorso.

Successivamente, la festa Ã¨ proseguita in allegria presso un noto ristorante agnonese, dove i partecipanti hanno gustato una deliziosa cena a base di pesce, accompagnata da musica e tanta voglia di stare insieme.

I settantenni di oggi rappresentano una generazione straordinaria: cresciuti tra tradizione e cambiamento, hanno saputo affrontare le sfide della vita con forza, spirito di adattamento e ironia. Sono persone ancora curiose, attive e piene di energia, capaci di mantenere vivi i valori autentici dellâ€™amicizia, della solidarietÃ e dellâ€™impegno.

Nonostante il tempo che passa, conservano negli occhi la luce di chi ha ancora molto da dire e da fare. La loro festa non Ã¨ solo un compleanno collettivo, ma un inno alla vita, alla memoria condivisa e alla gioia di ritrovarsi per celebrare insieme il passato e guardare con fiducia al futuro.