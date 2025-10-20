Candido Paglione: “Con il Dizionario Italiano–Capracottese regaliamo ai bambini la memoria del nostro paese”

In occasione della consegna del Dizionario Italiano–Capracottese ai bambini della scuola di Capracotta, il sindaco Candido Paglione ha voluto condividere con la comunità un messaggio di profonda gratitudine e di riflessione sul valore della memoria e dell’identità locale. Di seguito pubblichiamo integralmente il testo del suo intervento.

Un dono prezioso per i nostri bambini: il Dizionario Italiano-Capracottese.

Questa mattina, presso la Casa della Cultura nel Palazzo Municipale, si è svolta una cerimonia molto significativa: la consegna del Dizionario Italiano–Capracottese ai bambini del nostro piccolo ma vivace plesso scolastico.

Alla cerimonia ha partecipato con piacere la prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Agnone, insieme a tutto il corpo docente. La sua presenza è stata un segno concreto di attenzione e vicinanza alla nostra scuola e alla comunità di Capracotta, che ringraziamo sentitamente.

Il dizionario, frutto dell’impegno e della passione del dott. Felice Dell’Armi e di sua figlia, la dr.ssa Clara Dell’Armi, rappresenta un esempio straordinario di amore per il proprio paese. Un’opera che testimonia quanto profondo sia il legame con Capracotta, anche da parte di chi ha dovuto allontanarsene per motivi di lavoro, senza mai dimenticare le proprie radici.

Recuperare e raccogliere oltre 2.400 termini del nostro dialetto non è solo un esercizio linguistico, ma un vero e proprio atto di salvaguardia della memoria collettiva. È un modo per tenere viva la nostra identità, per far conoscere ai più giovani la storia di chi li ha preceduti, e per trasmettere un patrimonio culturale che ci appartiene e che merita di essere custodito.

A nome di tutta la comunità, grazie di cuore a Felice e Clara Dell’Armi per questo dono prezioso, per l’impegno profuso e per la generosità verso Capracotta.

Continuiamo insieme a costruire ponti tra passato e futuro, tra memoria e conoscenza.