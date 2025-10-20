REGIONALE, MOLISE: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOTTOVIA DI VIA ALESSI A ROMA SULLA TRATTA ROMA â€“ CASSINO

25 e 26 ottobre

i treni della tratta Roma Termini â€“ Cassino saranno sostituiti con bus

canali di acquisto Trenitalia aggiornati

Campobasso, 20 ottobre 2025





Dalle ore 22.40 del 24 ottobre alle ore 5.25 del 27 ottobre prossimi, per consentire le attivitÃ di impermeabilizzazione del sottovia di Via Gaetano Alessi a Roma, per la tratta Roma Termini â€“ Cassino sulla linea Roma - Isernia â€“ Campobasso saranno previsti servizi con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilitÃ dei posti. Sui bus non Ã¨ ammesso il trasporto bici e non Ã¨ ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d'orario.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.





Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.



