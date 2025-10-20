Cordoglio per la scomparsa del Card. Menichelli: Mons. Cibotti a nome dei Vescovi dâ€™Abruzzo e Molise

I vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM) esprimono il loro cordoglio per la dipartita del Cardinale Edoardo Menichelli.

Nel comunicato diffuso a firma di Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e di Trivento, nonchÃ© presidente della CEAM, i vescovi ricordano il decennio, dal 1994 al 2004, in cui Menichelli ha guidato lâ€™arcidiocesi di Chieti-Vasto, impegnandosi con energia e generositÃ nella riorganizzazione pastorale e amministrativa della diocesi.

I vescovi sottolineano il legame profondo del Cardinale con le comunitÃ teatine e la sua attenzione alla dimensione spirituale e umana della vita ecclesiale. Il messaggio si conclude con un pensiero di riconoscenza e di affetto nel ricordo di un pastore che ha lasciato un segno nella Chiesa abruzzese e molisana.