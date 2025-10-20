Stellantis, Filosa ai sindacati: Â«400 assunzioni a Mirafiori e decisione su Termoli entro fine annoÂ»

Quattrocento assunzioni a Mirafiori. La promessa che entro fine anno si scioglieranno le riserve sulla gigafactory di Termoli, oggi ferma. Veicoli non solo elettrici a Cassino e la conferma della road map su Melfi. Dopo il maxi-investimento da 13 miliardi presentato negli Stati Uniti, il ceo di Stellantis Antonio Filosatranquillizza i sindacati nel suo primo incontro faccia a faccia a Torino e fuga i dubbi sul Piano Italia, quello che allâ€™inizio vagheggiava di un milione di veicoli al 2030, definendolo Â«solido e confermatoÂ». Per Fim Cisl e Uilm Ã¨ una partenza con il piede giusto, a cui perÃ² si chiede di far seguire unâ€™accelerata mentre la Fiom Cgil parla di situazione critica e chiede allâ€™azienda di invertire la rotta. Il gruppo infatti Ã¨ reduce da nove mesi di produzione in regressione del 31,5% a 265.490 veicoli.

Fonte Corriere della Sera: https://www.corriere.it/economia/aziende/25_ottobre_20/stellantis-filosa-ai-sindacati-400-assunzioni-a-mirafiori-su-termoli-decidiamo-a-fineanno-b18dfa1d-9b18-413a-a65e-9141a451dxlk.shtml