Avviata la selezione per tre operai addetti alla manutenzione: domande entro il 23 ottobre

Con Determinazione Direttoriale n. 135 del 15 ottobre 2025, il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, dott. Alessandro Altopiedi, ha approvato l’avviso pubblico per l’avviamento a selezione di tre unità di personale da assumere con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), per un periodo di un anno e prorogabile fino a 18 mesi.

Le figure richieste saranno inquadrate nell’area degli operatori (ex categoria A) e saranno impiegate nella manutenzione ordinaria delle strade provinciali e degli immobili di proprietà provinciale.

La selezione rientra nelle procedure previste dall’articolo 16 della legge n. 56/1987, che disciplina l’avviamento a selezione tramite i Centri per l’Impiego.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente dall’interessato/a presso il Centro per l’Impiego di Isernia, nei seguenti orari:

Martedì 22 ottobre 2025: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00;

Mercoledì 23 ottobre 2025: dalle 9:00 alle 12:00.

Copia dell’avviso e della determinazione direttoriale sono disponibili sull’Albo Pretorio online dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, all’indirizzo: www.moliselavoro.it/albo.php.

Il Direttore Alessandro Altopiedi, firmatario del provvedimento, ha sottolineato che l’iniziativa “rientra nel percorso di valorizzazione delle professionalità locali e nel rafforzamento dei servizi di manutenzione, fondamentali per la sicurezza e il decoro del territorio provinciale”.