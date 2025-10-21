Agnone: quasi 79 mila euro per il nuovo parco giochi del plesso Marinelli — un’area da vivere e da rispettare

Il Comune di Agnone ha concluso l’intervento di realizzazione dell’area gioco e aggregazione all’aperto presso il plesso scolastico “F.A. Marinelli”, per una spesa complessiva di 78.945 euro.

Il progetto, finanziato con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, rientra nell’avviso pubblico “Spazioscuola” e ha permesso di creare uno spazio moderno e sicuro dove bambini e ragazzi potranno giocare e socializzare all’aperto.

I lavori, affidati all’Impresa Edile Artigiana del geom. Pasquale Mastronardi, sono stati seguiti dai professionisti arch. Fausto Cimmino e ing. Luigi Sica, incaricati rispettivamente della progettazione e della direzione lavori.

Conclusi a settembre 2025, gli interventi hanno portato alla realizzazione di nuove aree ludiche, alla riqualificazione degli spazi esterni e all’adeguamento degli impianti secondo le più recenti norme di sicurezza.

Con la determina firmata dal responsabile del Settore Tecnico, geom. Vittorio Patriarca, il Comune ha approvato la liquidazione dei compensi professionali e degli incentivi tecnici al personale coinvolto, chiudendo ufficialmente il progetto.

“Siamo molto soddisfatti di poter restituire alla comunità uno spazio bello, sicuro e accogliente – ha dichiarato il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Questo parco è pensato per i nostri bambini e ragazzi, ma anche per tutte le famiglie che desiderano trascorrere momenti di serenità all’aria aperta. Ora tocca a noi cittadini prendercene cura, perché i beni comuni sono il cuore della nostra comunità.”

L’invito è quello di vivere e rispettare questa nuova area, mantenendola pulita e in buono stato: un gesto semplice ma fondamentale per preservare il valore di un’opera che appartiene a tutti.