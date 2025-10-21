Istat: in montagna si fanno piÃ¹ figli. Crescono le nascite solo in Valle dâ€™Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano

Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una feconditÃ pari a 1,13.

Secondo il rapporto dell'Istat su 'NatalitÃ e feconditÃ della popolazione residentÃ¨, nel 2024 i nati residenti in Italia sono 369.944, quasi 10mila in meno rispetto al 2023. La variazione relativa sull'anno precedente (-2,6%) Ã¨ in linea con la variazione percentuale media annua registrata dal 2008 al 2023 (-2,7%). Il tasso di natalitÃ nel 2024 Ã¨ pari a 6,3 per mille residenti (era 9,7 per mille nel 2008).

L'andamento decrescente delle nascite prosegue senza soste dal 2008, anno nel quale si Ã¨ registrato il numero massimo di nati vivi degli anni Duemila (oltre 576mila). Da allora la perdita complessiva Ã¨ stata di quasi 207mila nascite (-35,8%).

Il calo delle nascite, oltre a dipendere dalla bassa propensione ad avere figli (1,18 figli in media per donna nel 2024), Ã¨ causato dalla riduzione nel numero dei potenziali genitori, appartenenti alle sempre piÃ¹ esigue generazioni nate a partire dalla metÃ degli anni Settanta, quando la feconditÃ cominciÃ² a diminuire, scendendo da oltre 2 figli in media per donna al valore di 1,19 del 1995.

Nel 2024 continuano a diminuire sia i primi figli sia i figli di ordine successivo al primo. I primogeniti sono pari a 181.487 unitÃ , in calo del 2,7% rispetto al 2023. I secondi figli (133.869) diminuiscono del 2,9% mentre quelli di ordine successivo dell'1,5%.

La diminuzione dei primi figli riguarda tutte le aree del Paese, con una riduzione minore nel Centro-Nord (-1,8% per il Nord, -2,0% per Centro) e un calo piÃ¹ intenso nel Mezzogiorno (-4,3%). Anche la diminuzione dei figli di ordine successivo al primo interessa in misura maggiore il Mezzogiorno: -4,3% contro -1,7 del Centro e -1,4% del Nord (-2,5% la media Italia). Persistono, quindi, le difficoltÃ tanto ad avere il primo figlio quanto a passare dal primo al secondo.

I fattori che contribuiscono alla contrazione della natalitÃ sono molteplici: l'allungarsi dei tempi di formazione, le condizioni di precarietÃ del lavoro giovanile e la difficoltÃ di accedere al mercato delle abitazioni, che tendono a posticipare l'uscita dal nucleo familiare di origine, a cui si puÃ² affiancare la scelta di rinunciare alla genitorialitÃ o di posticiparla.

La diminuzione dei nati Ã¨ quasi completamente attribuibile al calo delle nascite da coppie di genitori entrambi italiani, che costituiscono oltre i tre quarti delle nascite totali (78,2%). Infatti, a fronte di un calo complessivo delle nascite di 9.946 unitÃ , i nati da genitori italiani, pari a 289.183 nel 2024, sono diminuiti di 9.765 unitÃ rispetto al 2023 (-3,3%).

Si fanno piÃ¹ figli in montagna

Nel trend che conferma la denatalitÃ nel nostro Paese, l'Abruzzo Ã¨ la regione con meno nati (-10,2%) seguita dalla Sardegna (-10,1%). Ma ci sono 3 eccezioni che registrano invece un aumento: la Valle d'Aosta (+5,5%) e le Province autonome di Bolzano (+1,9%) e di Trento (+0,6%).

A livello sub-nazionale, secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-luglio 2025, le ripartizioni nelle quali si osserva la diminuzione maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono il Centro (-7,8%) e il Mezzogiorno (-7,2%); segue il Nord (-5,0%).

Le regioni che hanno registrato il calo piÃ¹ intenso sono l'Abruzzo (-10,2%) e la Sardegna (-10,1%). In entrambe, nello stesso periodo dell'anno, la diminuzione del 2024 sul 2023 era stata decisamente meno intensa (rispettivamente, -1,0% e -0,1%).

Tra le altre regioni che presentano una diminuzione del numero delle nascite, si rilevano l'Umbria (-9,6%), il Lazio (-9,4%) e la Calabria (-8,4%).

Le diminuzioni meno intense si sono osservate in Basilicata (-0,9%), nelle Marche e in Lombardia (rispettivamente -1,6% e -3,9%).

Le sole regioni a registrare un aumento sono, secondo i dati provvisori, la Valle d'Aosta/VallÃ¨e d'Aoste (+5,5%) e le Province autonome di Bolzano/Bozen (+1,9%) e di Trento (+0,6%). Nel 2024, nei primi sette mesi dell'anno, le stesse regioni avevano invece registrato un decremento delle nascite rispetto al 2023 (-7,5% la Valle d'Aosta/ VallÃ¨e d'Aoste, -3,7% la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e -1,6% quella di Trento).

Stabili le nascite in coppie miste

Le nascite da coppie in cui almeno uno dei genitori Ã¨ straniero sono invece 80.761 (21,8%), sostanzialmente stabili rispetto al 2023, quando sono state 80.942 (-0,2%). Tra queste, la diminuzione registrata sui nati da genitori entrambi stranieri, pari al -1,7%, viene compensata dall'aumento dei nati in coppia mista (+2,3%).

La quota di nati da coppie in cui almeno un genitore Ã¨ straniero Ã¨ piÃ¹ elevata nel Centro-Nord, dove la presenza straniera Ã¨ piÃ¹ stabile e radicata. Nel Nord la percentuale di nati da almeno un genitore straniero sul totale Ã¨ pari nel 2024 al 30,6%, nel Centro Ã¨ pari al 24%, quindi al di sopra del valore nazionale (21,8%). Nel Mezzogiorno l'incidenza Ã¨ invece molto piÃ¹ bassa, pari al 9,3%.