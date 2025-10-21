Molise: prorogate le graduatorie dei concorsi sanitari fino al 2026 per garantire continuitÃ  dei servizi

Campobasso, 21 ottobre 2025 â€“ Il Consiglio regionale del Molise, presieduto da Quintino Pallante, ha approvato oggi la Proposta di Legge n. 78, firmata dallo stesso Pallante, che proroga fino al 31 dicembre 2026 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nellâ€™Azienda sanitaria regionale.

La legge, approvata con 14 voti favorevoli e 6 astenuti, interviene su graduatorie in scadenza entro il 31 ottobre 2025, assicurando la continuitÃ dei servizi sanitari, lâ€™efficienza amministrativa e il contenimento della spesa regionale. Il relatore, Roberto Di Pardo, ha sottolineato lâ€™urgenza dellâ€™atto per evitare interruzioni nelle procedure concorsuali in corso.

La seduta del Consiglio ha visto inoltre la discussione di numerosi atti rogatori e interrogazioni su temi quali gestione delle acque, trasporti, personale sanitario e vertenze industriali, con risposte fornite dalla Giunta regionale.