“Unione e collaborazione per rilanciare le aree interne": l’impegno di Saia con UPI e CEI

“È solo dall’unione di tutte le forze in campo che può nascere un moto per la rigenerazione dei territori più marginali del nostro Paese. Le nostre comunità hanno bisogno di opportunità e servizi affinché le persone scelgano di restare”. Così il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, a commento della sua partecipazione all’incontro tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, il Segretario Generale Mons. Giuseppe Baturi, Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento e il Presidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI), Pasquale Gandolfi.

La riunione, riguardante strategie condivise per contrastare il declino delle aree interne, si è svolta a Roma nella giornata di ieri, 22 ottobre 2025. “Ringrazio – ha aggiunto Saia - tutti gli intervenuti all’incontro e condivido le loro parole indirizzate verso un futuro di collaborazione tra istituzioni, promozione delle peculiarità di ogni territorio e ascolto dei bisogni delle comunità. Continueremo a lavorare su questa strada, per garantire la tenuta socioeconomica delle aree marginali.”