Autobus sostitutivo partito da Campobasso avvolto dalle fiamme sul raccordo di Benevento: passeggeri in salvo, dieci feriti lievi

Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso su un autobus proveniente da Campobasso e diretto a Benevento. Il bilancio è di una decina di passeggeri, sui trenta che erano a bordo, che per lievi contusioni dovuta anche alla rottura dei vetri del veicolo, si sono fatti trasportare presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pio

Il bus, una volta abbandonato dai passeggeri, nonostante il pronto intervento di più squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco, è andato completamente distrutto dal fuoco. Sul posto anche ambulanze del 118 e Polstrada. Il rogo si è sviluppato quando il bus percorreva il raccordo alla periferia della città. Il mezzo è della ditta Sellitto di Ceppaloni che appunto svolge servizi di collegamento tra Campobasso e Benevento sostituivi della linea ferroviaria.

Accertamenti in corso per cercare di appurare le cause che hanno innescato il rogo. Dai primi accertamenti pare che ci sia stata una perdita di carburante nella parte posteriore del bus che ha preso fuoco. Fonte: https://www.ilmattino.it/benevento/fiamme_su_un_bus_diretto_a_benevento_dieci_feriti_lievi-9147566.html