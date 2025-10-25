Vasto, domato l’incendio in contrada Montevecchio

Si sono concluse in serata le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi a Vasto, in contrada Montevecchio. Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie, hanno interessato un’ampia area, fino ad avvicinarsi al viadotto dell’A14, in contrada Sant’Antonio Abate, richiedendo l’intervento di tre distaccamenti dei Vigili del Fuoco del Comando di Chieti, supportati da un elicottero, due canadair e quattro squadre della Protezione Civile.

L’area resterà sotto sorveglianza della Protezione Civile per tutta la notte, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco di Vasto continuerà le operazioni di monitoraggio fino alle 22 di questa sera.