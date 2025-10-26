Crisi Stellantis, Termoli maglia nera in Italia: Cig in aumento del +1.255%

TERMOLI. – Allarme rosso per lo stabilimento Stellantis di Termoli e per tutto il comparto metalmeccanico molisano. Nel primo semestre del 2025 la Cassa Integrazione Guadagni nella provincia di Campobasso è aumentata del +1.255%, il dato più alto a livello nazionale. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/L/lavoroCig-25.10.25.pdf

A segnalarlo è l’Ufficio Studi CGIA di Mestre, che nel suo ultimo rapporto fotografa una situazione particolarmente critica per le aree dove l’automotive rappresenta il principale motore economico. E il riferimento al sito Stellantis di Termoli è inevitabile: tra calo della produzione e incertezze sui nuovi investimenti, lo stabilimento molisano si conferma tra i più colpiti del gruppo.

A seguire, tra le province con gli incrementi più consistenti di ore autorizzate di Cig, figurano Cuneo (+347%), Asti (+289%) e Potenza (+280%). All’opposto, alcune realtà del Sud registrano dati in calo, come Oristano (-74%), Nuoro (-75,6%) e Crotone (-87,8%).

Nel complesso, la CGIA segnala che la crescita della Cig è trainata soprattutto dal Nord-Ovest, dove la crisi dell’automotive ha fatto impennare le ore autorizzate del +33,3%.

Intanto, secondo i dati Istat, nel triennio del governo Meloni (settembre 2022 – agosto 2025) l’occupazione complessiva in Italia è cresciuta di oltre un milione di unità, ma la situazione nel settore industriale resta fragile.

Per il Molise, l’impennata della Cig a Termoli è un campanello d’allarme che preoccupa imprese, sindacati e istituzioni locali. La richiesta ora è una sola: interventi urgenti per difendere l’occupazione e rilanciare il sito Stellantis, che da decenni rappresenta una delle colonne portanti dell’economia regionale.

