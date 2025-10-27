La7 in Molise, ma la risata si spegne: Prova d’inchiesta racconta i borghi fantasma. Più desolazione che divertimento

Il nuovo programma di La7, Prova d’inchiesta condotto da Pinuccio, è approdato in Molise, e precisamente nell’Alto Molise. La puntata ha raccontato con ironia — a tratti amara — il fenomeno dello spopolamento che colpisce diversi paesi della zona, tra cui Agnone, Poggio Sannita, Belmonte del Sannio e Castelverrino.

Con il suo stile sarcastico e provocatorio, Pinuccio ha mostrato borghi semivuoti, popolati da poche persone legate ai propri luoghi,

spesso chiuse verso possibili forme di apertura o condivisione. L’intento comico riesce talvolta a strappare un sorriso, ma ciò che rimane, per chi conosce o vive queste realtà, è soprattutto una profonda amarezza.

La trasmissione restituisce un senso di desolazione infinita, fino a sfiorare il paradosso con proposte volutamente provocatorie, come quella dell’“amore libero per ripopolare i territori”. Anche il cibo — solitamente eccellente in queste zone — finisce per assumere una connotazione negativa, quando il conduttore mostra immagini di abbondanza fino a sentirsi quasi “prigioniero” di quell’eccesso, tanto da dover scappare letteralmente dalla situazione.

Il messaggio finale appare confuso: non si può ridere dello spopolamento, un tema che tocca la vita quotidiana di intere comunità e racconta un dolore reale, fatto di partenze, silenzi e rassegnazione.

Voto: 2

Un tentativo interessante, ma mal riuscito: più provocazione che riflessione.

://www.la7.it/prova-dinchiesta/rivedila7/prova-dinchiesta-23-10-2025-617029