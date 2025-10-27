Partecipa a Alto Molise

GRIM Scarl Comune di Agnone - Sospensione del flusso idrico per recupero dei livelli ottimali per il serbatoio Civitelle e attivitÃ  di ricerca perdite

AttualitÃ 
 Si informano i gentili utenti del Comune di Agnone che, per recupero dei livelli ottimali del serbatoio Civitelle e attivitÃ  di ricerca perdite, la GRIM Scarl si vedrÃ  costretta a sospendere il flusso idrico nel serbatoio suddetto. Le zone interessate con le relative traverse sono Viale Vittorio Veneto, Via Padre Matteo, Viale Castelnuovo, Via degli Emigranti, Via degli Oschi.

 L'interruzione Ã¨ prevista: dalle 23:00 del 27/10/2025 alle 06:00 del 28/10/2025; 

dalle 23:00 del 28/10/2025 alle 06:00 del 29/10/2025; 

Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d'acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessitÃ , si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 - 7 giorni su 7). 

GRIM Scarl Ã¨ a disposizione dell'utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.

