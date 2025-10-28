Partecipa a Alto Molise

Agnone, il 6, 13 e 24 dicembre 2025 torna il Mese del Fuoco con la â€˜Ndocciata e la Festa dei Fuochi Rituali

AttualitÃ 
Anche questâ€™anno Agnone si prepara a vivere il suo periodo piÃ¹ identitario: torna il mese del fuoco con eventi che infiammeranno il centro altomolisano.

Si partirÃ  il 6 dicembre 2025 alle 17:00 con la Festa dei Fuochi Rituali, che segnerÃ  lâ€™inizio delle celebrazioni con la sfilata dei riti dei fuochi provenienti da diverse regioni italiane. A seguire, il 13 dicembre 2025 alle 18:00, Agnone ospiterÃ  la Grande â€˜Ndocciata, lâ€™evento spettacolare che ogni anno richiama migliaia di visitatori: le fiamme delle grandi â€˜ndocce illumineranno il corso principale della cittÃ  in un suggestivo corteo. Il 24 dicembre 2025 alle 18:00, nella magica atmosfera della Vigilia di Natale, si terrÃ  infine la â€˜Ndocciata della Tradizione, la manifestazione del fuoco piÃ¹ autentica e intima.

Gli eventi del mese del fuoco sono organizzati dal Comune di Agnone, dallâ€™associazione La â€˜Ndocciata e dalla Pro Loco, e saranno tutti a ingresso libero.

Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile contattare la Pro Loco di Agnone via mail allâ€™indirizzo proloco.agnone@gmail.com o al numero 0865 77249.

 

