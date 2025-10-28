Arresti a Isernia: due coppie spacciavano cocaina e crack nei loro appartamenti

Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad Isernia, a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Isernia nei confronti di quattro soggetti, di nazionalitÃ italiana e rumena, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione rappresenta l'esito di una complessa e articolata attivitÃ investigativa condotta dalla locale Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Isernia, che ha consentito di disarticolare un gruppo criminale composto da due fratelli e le rispettive mogli, dedito alla distribuzione di cocaina e crack nel capoluogo pentro. Una delle coppie si sarebbe servita anche dei due figli minori per effettuare consegne di droga a domicilio.

Le indagini, avviate nell'ottobre del 2024 e protrattesi per diversi mesi, si sono sviluppate con appostamenti, pedinamenti e servizi di osservazioni a distanza mediante telecamere di sorveglianza, ed hanno permesso di documentare un intenso movimento di acquirenti presso le abitazioni degli indagati, molti dei quali giovani, consentendo di ricostruire la rete di contatti e le modalitÃ di cessione utilizzate, restituendo un quadro chiaro della struttura e della continuitÃ dell'attivitÃ illecita.

Il provvedimento cautelare ha disposto nei confronti dei due fratelli la custodia in carcere, per le due donne, invece, la misura degli arresti domiciliari.

Contestualmente all'esecuzione delle suddette misure, ad opera della Squadra Mobile coadiuvata dalla Squadra Volanti e da personale del locale Gabinetto Polizia Scientifica, sono state effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti dei soggetti coinvolti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'indagato potrÃ far valere le proprie ragioni difensive innanzi all'AutoritÃ Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Al link il video:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/4846ebf4-b3ef-11f0-8b53-736d736f6674





Isernia, 28 ottobre 2025