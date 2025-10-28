Ospedale di Agnone, voto unanime al Consiglio regionale d’Abruzzo a L’Aquila: Saia rilancia la sanità di confine

«Ringrazio i consiglieri regionali abruzzesi Alessio Monaco, Vincenzo Menna e Francesco Prospero per l’impegno dimostrato in difesa dell’ospedale di Agnone. Occorre partire dal voto unanime sulla loro risoluzione per costruire un sistema di sanità di confine capace di rispondere alle esigenze delle comunità dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. In questa direzione, abbiamo chiesto che vengano ascoltati anche i commissari alla sanità del Molise, insieme ai vertici dell’Asrem».

Così si è espresso il sindaco di Agnone, Daniele Saia, a margine della votazione della risoluzione a tutela dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone, svoltasi questa mattina in Commissione Sanità del Consiglio regionale d’Abruzzo, a L’Aquila.

Alla seduta hanno partecipato anche la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, confermando la collaborazione tra le istituzioni locali per garantire un presidio sanitario efficace per l’intero territorio.

Il voto unanime sulla risoluzione rappresenta un passo importante per la tutela del servizio sanitario pubblico nelle aree di confine, sottolineando la necessità di un dialogo continuo tra le regioni e le autorità sanitarie per rispondere alle esigenze delle comunità dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese.